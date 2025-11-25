Un posto al sole, anticipazioni 26 novembre 2025: Vinicio ricadrà nelle sue debolezze?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 26 novembre 2025

Sempre più certo che Raffaele stia facendo un errore andando in pensione, Renato punta il dito su Ornella, considerandola la responsabile della decisione. Intanto, Castrese, soddisfatto per il successo della trasmissione con Michele, riceve degli inaspettati apprezzamenti.

Vinicio, deluso da Alice e sotto pressione da parte di Gennaro, rischia di cadere nuovamente nelle sue debolezze. Una conversazione apparentemente innocua tra Nunzio e Rossella sul futuro matrimonio di Niko e Manuela diventa per Micaela l'occasione per ribadire la sua visione diversa della coppia rispetto a Samuel…