Un posto al sole, anticipazioni 27 novembre 2025: l’udienza di Roberto Ferri

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 27 novembre 2025

È giunto il giorno dell’udienza: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra nervoso e scoraggiato, segno evidente delle conseguenze del compromesso accettato con Gennaro (Carlo Caracciolo), che include il patteggiamento della pena e un risarcimento economico.

Vinicio (Gianluca Spagnoli), sempre più intollerante verso il comportamento del fratello, sembra sul punto di fare una scelta imprevedibile. Intanto, Renato (Marzio Honorato) critica Raffaele (Patrizio Rispo), sostenendo che la sua decisione di andare in pensione rifletta unicamente il desiderio di compiacere Ornella (Marina Giulia Cavalli)…