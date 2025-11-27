Un posto al sole, anticipazioni 28 novembre 2025: Alice non vuole abbandonare Vinicio

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 28 novembre 2025
Dopo aver smascherato il piano del fratello Gennaro (Carlo Caracciolo), Vinicio (Gianluca Spagnoli), sopraffatto dalla sua dipendenza, attraverserà una fase di intensa crisi. Alice (Fabiola Balestriere), tuttavia, non ha alcuna intenzione di abbandonarlo.
Alberto (Maurizio Aiello), incapace di trovare un modo per motivare Gianluca (Flavio Gismondi) e superare la sua apatia, decide di rivolgersi a Rossella (Giorgia Gianetiempo). Jimmy (Gennaro De Simone) invece, alle prese con la sofferenza causata dalla distanza da Camillo (Lorenzo De Angelis), si prepara a conoscere un nuovo e sorprendente amico… Seguici su Instagram.