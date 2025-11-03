Un posto al sole, anticipazioni 4 novembre 2025: Rosa cerca di parlare con Pino ma…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 4 novembre 2025
Damiano (Luigi Miele) è impegnato nell’indagine su una violenta aggressione che sembra portare a inquietanti risvolti per Eduardo (Fiorenzo Madonna).
Rosa (Daniela Ioia) tenta invano di avere un confronto con Pino (Antimo Casertano). Bice (Lara Sansone), determinata a riavere i suoi soldi, si avvale dell’aiuto di Mariella (Antonella Prisco) e di un’inaspettata collaboratrice infiltrata.
Manuela Cirillo (Gina Amarante), sempre più vicina alla laurea, si trova a dover affrontare un ostacolo imprevisto che potrebbe mettere tutto in discussione… Seguici su Instagram.