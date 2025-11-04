Un posto al sole, anticipazioni 5 novembre 2025: Pino prende una decisione su Rosa

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 5 novembre 2025

Damiano (Luigi Miele) si dedica con determinazione a far luce sull’aggressione subita da Peppe Caputo, cercando di provare l’innocenza di Eduardo (Fiorenzo Madonna) prima che Grillo (Pietro Bontempo) venga a conoscenza delle precedenti tensioni tra i due. Nel frattempo, Pino (Antimo Casertano) sarà costretto a prendere una decisione difficile riguardo a Rosa (Daniela Ioia).

Per aiutare Manuela (Gina Amarante) a superare il turbamento causato dalla coincidenza tra la sua seduta di laurea e le nozze, Niko (Luca Turco) le proporrà un'idea particolarmente creativa e inaspettata. Mariella (Antonella Prisco), sempre più sotto pressione per le continue insistenze di Bice (Lara Sansone), determinata a scoprire dove Troncone (Lucio Pierri) ha nascosto i suoi soldi, trova crescente conforto nelle premure di Guido (Germano Bellavia)…