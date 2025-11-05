Un posto al sole, anticipazioni 6 novembre 2025: Marina sta esagerando con Vinicio?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 6 novembre 2025
Determinata a proseguire con la sua strategia contro i fratelli Gagliotti, Marina (Nina Soldano) intensificherà la pressione su Vinicio (Gianluca Spagnoli), finché non si renderà conto di aver forse esagerato.
Damiano (Luigi Miele) prosegue le sue indagini per scoprire chi sia l’autore dell’aggressione a Peppe, mentre Rossella (Giorgia Gianetiempo) si ritroverà ad affrontare un momento difficile in ospedale, direttamente legato al padre del ragazzo.
Il ritorno di Micaela (Gina Amarante) alla radio non andrà come previsto e, immancabilmente, sarà Samuel (Samuele Cavallo) a pagarne le conseguenze.