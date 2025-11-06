Un posto al sole, trama 7 novembre 2025: Gianluca reagisce male al licenziamento

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 7 novembre 2025
Avendo deciso per motivi di budget di non rinnovare il contratto di Gianluca (Flavio Gismondi) al Caffè Vulcano, Silvia (Luisa Amatucci) e Nunzio (Vladimir Randazzo) si preparano a comunicare al giovane Palladini la loro scelta. Tuttavia, il ragazzo sembra reagire molto male alla notizia. Nel frattempo, con Vinicio (Gianluca Spagnoli) sempre più allo sbando, Marina (Nina Soldano) confida a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) di sentirsi in colpa per approfittare della sua dipendenza.
Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Damiano (Luigi Miele) affrontano una giornata piuttosto complicata, segnata dall'aggressione a Peppe e dai disordini in ospedale causati dai familiari del ferito. Anche per Rosa (Daniela Ioia) le cose non migliorano, trovandosi alla fine della sua relazione con Pino (Antimo Casertano)…