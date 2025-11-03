Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 novembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 novembre 2025

La fuga di Gianluca e la crescente preoccupazione per le sue intemperanze legate all’alcol spingono Giulia a prendere una decisione drastica. Intanto Bice, con l’aiuto di Mariella, continua il suo piano per recuperare il denaro nascosto nella villa di Troncone. Castrese confida a Cerruti di voler intraprendere una battaglia per riottenere il marchio sottratto dai Gagliotti.

Il rapporto tra Eduardo e Clara mostra crepe sempre più evidenti. Damiano prosegue le indagini sull’aggressione a Peppe Caputo, ma l’intervento di Grillo rischia di stravolgere completamente la situazione. Giulia tenta di far comprendere a Gianluca che è arrivato il momento di affrontare la sua dipendenza, e il ragazzo troverà un sostegno inaspettato da una persona insospettabile. Intenzionata a dare a Lello la punizione che merita, Bice prova a coinvolgere Mariella e Sasà in un folle piano di vendetta.

Quando Grillo decide di estromettere Damiano dall’inchiesta, Sabbiese riceve una preziosa soffiata da una conoscente misteriosa, che potrebbe rivelare i veri colpevoli dell’aggressione. Convinto di agire anche per il bene di Luca, Gianluca prende una decisione sorprendente sul proprio futuro. Nel frattempo, Bice non accetta di rinunciare ai soldi che Lello le ha sottratto, mentre Guido e Mariella si scoprono sempre più uniti.

Grazie al supporto di Guido, Mariella si impegna per aiutare Castrese a riconciliarsi con il padre, organizzando un incontro tra i due a casa sua. Damiano ed Eduardo, in segreto, continuano le indagini per scoprire chi si cela dietro l’aggressione a Peppe, seguendo la pista fornita da Stella. Micaela, in crisi creativa, costringe Manuela a sostituirla nuovamente in radio, causando l’ennesima tensione con Serena, stretta tra le due sorelle.

Le parole di Guido scuotono profondamente Espedito, che cade in una profonda crisi. Castrese, temendo di aver perso l'occasione di riavvicinarsi al padre, trova conforto nella vicinanza di Mariella, sempre più consapevole del valore di Guido nella sua vita. Intanto, dopo che Marina esprime i suoi dubbi sull'idea di sfruttare la dipendenza di Vinicio per neutralizzare Gennaro, Roberto tenta di convincerla a restare al suo fianco. Nel frattempo, Micaela non riesce a superare la sua crisi: sarà davvero cambiata?…