Un posto al sole: Chiara sarà ancora dalla parte di Gennaro? | Anticipazioni

Occhio perché a Un posto al sole c’è da tempo una guerra che presto o tardi dovrà pur vedere dei vincitori, e nessuno ovviamente vuole risultare perdente. Sicuramente non vorranno esserlo Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che presto – in occasione del ritorno a Napoli di Chiara Petrone (Alessandra Masi) – metteranno a punto una strategia contro i Gagliotti. L’offensiva sarà furba, ma la risposta di Gennaro potrebbe esserlo altrettanto… se non di più!

In tutto questo, Alice (Fabiola Balestriere) e Vinicio (Gianluca Spagnoli) si troveranno ancora una volta coinvolti, ma con una differenza: stavolta, l’armonia tra di loro sarà nuovamente solida. I due ragazzi e il sentimento che li unisce riusciranno dunque a uscire indenni dalle forti battaglie animate dalle loro famiglie?

Di sicuro c’è che Gennaro (Carlo Caracciolo) non avrà alcuna intenzione di arrendersi e, per cercare di metterlo all’angolo, Marina dovrà prendere una decisione che non è detto che ottenga gli effetti auspicati (ma che nel contempo lascerà segni profondi)…

E non finisce qui: la Petrone potrebbe intanto aver cambiato atteggiamento verso Gennaro, sarà disposta ancora a concedergli fiducia? Quel che è certo è che – a un certo punto – la ragazza farà una proposta a Filippo (Michelangelo Tommaso): di cosa si tratterà? In attesa di saperlo, vi anticipiamo che Marina, finora sempre piuttosto forte nella gestione delle problematiche legate ai Cantieri, cadrà in crisi. Come andrà a finire?