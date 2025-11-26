Un posto al sole: Eduardo sempre più vicino a Stella | Anticipazioni

È spuntata un po’ dal nulla, ma sicuramente è arrivata al momento giusto: a Un posto al sole, la comparsa di Stella (Daniela De Vita) ha fatto sì che Eduardo (Fiorenzo Madonna) potesse discolparsi riguardo all’aggressione di Peppe Caputo, fornendo a Sabbiese e a Damiano (Luigi Miele) la pista per arrivare alla verità.

Una manna dal cielo? Non ne siamo così sicuri, perché da ora in poi la nuova arrivata potrebbe portare guai, come già molti fan di Upas hanno subodorato. Eduardo vive infatti un periodo molto difficile, in cui – in attesa del processo – ha anche grandi difficoltà nel trovare un lavoro. Per lui è insomma un momento di nervosismo e fragilità, e ben sappiamo che – nelle soap come nella vita – le tentazioni giungono proprio quando si è maggiormente fragili…

Fatto sta che, complice una fase di stanca nel rapporto tra lui e la moglie Clara (Imma Pirone), Sabbiese inizierà a vedere in Stella una ventata d’aria fresca, con tutti i rischi del caso!

Entrando nello specifico di quanto avverrà nelle prossime settimane, Eduardo alternerà attimi in cui sembrerà ritrovare l’armonia con Clara a istanti in cui invece parrà quasi cercare lo scontro con la consorte, in modo poi da giustificare a se stesso i momenti trascorsi con la sua “nuova conoscenza”.

Insomma, Stella inizierà a diventare rilevante nella vita di Eduardo, tanto che Rosa (Daniela Ioia) comincerà a fiutare che c’è qualcosa che non va. E anche se Damiano tenterà di rassicurarla in tal senso, la verità è che pure il poliziotto nutrirà qualche dubbio sul suo amico fraterno… Seguici su Instagram.