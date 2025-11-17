Un posto al sole: Whoopi Goldberg inizia a girare, primi ciak per lei!

I fan di Un posto al sole ricorderanno senz’altro la sorpresa dell’estate scorsa, quando d’improvviso fu diffusa la notizia che la grande Whoopi Goldberg sarebbe entrata nel cast della soap partenopea di Rai 3. Alzi la mano chi lì per lì non ha pensato ad una fake news, ma nel giro di poche ore ci si è subito resi conto come la novità fosse assolutamente vera (tanto da essere confermata dalla stessa interprete).

E proprio da OGGI (17 novembre) inizia l’avventura della Goldberg a Upas: l’attrice infatti comincia a girare le sue scene, che – per quello che si è saputo nei mesi scorsi – dovrebbero andare in onda nel corso di febbraio 2026. Peraltro, come si è sottolineato sin da subito, Whoopi non farà un semplice cameo da una puntata e via ma apparirà in un arco narrativo della durata di parecchi episodi.

Al momento si sa poco e niente del ruolo che Whoopi Goldberg, ma immaginiamo che da qui a febbraio avremo a disposizione notizie sempre più particolareggiate. Seguici su Instagram.