Vincent e Philipp, nuova guerra per il trapianto di Ana! Chi la spunterà? | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: nuova sfida tra Vincent e Philipp

Non c’è nulla che Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) non farebbero per amore di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol). Persino la loro generosità, però, è destinata a diventare oggetto di conflitto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana ha bisogno di un trapianto

Un vero e proprio incubo sta travolgendo la vita di Ana Alves. Quella che sembrava essere una semplice caduta di cavallo ha infatti finito per trasformarsi in un incidente con conseguenze gravissime: non solo i reni della ragazza sono rimasti gravemente lesionati, ma è addirittura necessario un trapianto!

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per la giovane donna, che potrà però contare sul conforto dei suoi cari, a partire dalla madre Nicole (Dionne Wudu). Proprio quest’ultima si offrirà immediatamente come donatrice nella speranza che il suo legame di sangue con la figlia renda il suo organo compatibile. Purtroppo, però, così non sarà…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent e Philipp si offrono come donatori

Sconsolata, Ana si rassegnerà dunque ad attendere che per lei arrivi un donatore, sottoponendosi nel frattempo alla dialisi. Mentre la ragazza affronterà le difficili terapie necessarie per le sue condizioni di salute, però, alle sue spalle si scatenerà una vera e propria gara di generosità…

Pronti a tutto pur di salvare la vita alla donna che amano, Vincent e Philipp si offriranno infatti immediatamente come donatori e si sottoporranno agli esami necessari per valutare la propria compatibilità.

Ebbene, se la loro sarà un'offerta dettata dall'amore, sarà subito chiaro che un organo rappresenterebbe un legame indissolubile tra il donatore ed Ana. Chi tra i due avrà dunque la meglio?