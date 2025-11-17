Vincent tentato dalla proposta immorale di Markus. E… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la tentazione di Vincent

L’amore può trasformare una persona… e non solo in positivo! Mentre Philipp Brandes (Robin Schick) ha avuto un’evoluzione a dir poco miracolosa grazie alla sua relazione con Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedremo Vincent Ritter (Martin Walde) alle prese con una tentazione sempre più pericolosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Markus si schiera con Vincent contro Philipp

Fino a qualche settimana fa era chiarissimo chi – tra Philipp e Vincent – si meritasse il cuore di Ana. Poi, però, tutto è cambiato! Grazie all’amore per la Alves, Philipp è infatti maturato in modo incredibile, trasformandosi da cinico dark man a vero e proprio eroe romantico. Ma è giusto perdonare tutto il male da lui causato al rivale in amore?

Inutile dire che per Vincent la risposta è “no”! Sempre onesto e corretto, il veterinario non riesce infatti ad accettare il fatto che Ana sembri ancora avere dei sentimenti per Philipp, al punto da prendere in considerazione l’idea di concedergli una nuova chance. E sarà in queste già complesse circostanze che accadrà qualcosa di totalmente inaspettato…

Da poco tornato al Fürstenhof, Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) deciderà infatti a sorpresa di schierarsi con Vincent, “ripudiando” di fatto Philipp, in cui fino ad ora aveva visto il suo vero erede. Un cambio di posizione che l’uomo ufficializzerà facendo a Vincent una proposta sconcertante…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vincent tentato dalla proposta di Markus

Come vi abbiamo anticipato, Markus offrirà infatti al figlio naturale di aiutarlo a sbarazzarsi definitivamente del suo rivale in amore, facendo in modo che sia costretto a lasciare per sempre il Fürstenhof!

Inutile dire che la proposta di Schwarzbach sconvolgerà l’onestissimo veterinario! Nonostante il suo odio per Philipp, infatti, Vincent sarà determinato a combattere in modo leale, certo che il suo amore per Ana sia destinato a trionfare.

Il veterinario resterà dunque sulla retta via? Se questa sarà la sua posizione iniziale, con il passare del tempo l'uomo si renderà conto che le sue chance di prevalere su Brandes potrebbero non essere poi così alte. E a quel punto Vincent inizierà a cadere in tentazione…