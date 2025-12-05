Ana chiude i rapporti con Nicole! Ecco perché… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: problemi tra Ana e Nicole

I rapporti tra madri e figlie non sono mai semplici. Non fanno eccezione Nicole (Dionne Wudu) ed Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedranno il loro rapporto incrinarsi pericolosamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vincent in fin di vita

Al momento del loro ingresso in scena, Ana e Nicole non avevano il migliore dei rapporti. Una situazione complicatasi ulteriormente dopo la decisione da parte della ragazza di abbandonare gli studi per prendersi cura del suo cavallo Apollo. Col passare del tempo, però, madre e figlia sembrano aver ricucito il loro rapporto… almeno fino ad ora!

Come sappiamo, in questo momento Ana si trova in ospedale in attesa del trapianto che potrebbe salvarle la vita… ed il momento fatidico sta per arrivare! Tra qualche giorno la ragazza riceverà infatti un rene da Vincent Ritter (Martin Walde), il suo ex fidanzato.

Se la Alves si riprenderà velocemente, però, altrettanto non si può purtroppo dire del veterinario! Complice un’emorragia interna, l’uomo scivolerà infatti in condizioni critiche, trovandosi a lottare tra la vita e la morte…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana scopre le bugie di Nicole

Inutile dire che la situazione sarà un durissimo colpo per tutti, a partire da Markus (Timo Ben Schöfer). Benché addolorata per il veterinario, però, Nicole avrà come priorità salvaguardare la salute della sua “bambina”…

Sarà così che – quando Ana si risveglierà dall’anestesia e chiederà immediatamente notizie di Vincent – Nicole le mentirà per evitare che la figlia si agiti dopo il delicato intervento a cui è stata sottoposta. Una decisione che pagherà a caro prezzo…

Quando Ana scoprirà la verità sulle condizioni di Vincent, infatti, si infurierà con la madre per averla ingannata, arrivando a chiudere i rapporti con lei. Riuscirà Nicole a rimediare? Per ora vi anticipiamo che sarà proprio in questo contesto che nella vita di Nicole rientrerà prepotentemente un altro personaggio… Seguici su Instagram.