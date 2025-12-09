Beautiful, trame 10 dicembre 2025: Liam a Steffy, “Finn dovrebbe avere te per priorità”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 10 dicembre 2025

In un nuovo cross over con Febbre D’Amore, Lauren Fenmore fa visita ad Eric e Donna, contenta di vedere lo stilista in salute dopo la malattia. Inoltre Lauren voleva discutere di Sheila Carter, che ha trovato la morte per mano di Steffy a seguito di un tentativo di aggressione. Lauren è contenta che la sua arcinemica sia finalmente morta.

Alla commemorazione, Deacon riflette sulla sua storia con Sheila, su come si siano inaspettatamente innamorati, cambiandosi a vicenda: l’uomo non capisce come la Carter abbia compromesso tutto aggredendo Steffy…

Liam esprime a Steffy tutto il proprio disappunto per la decisione di Finn, che dovrebbe avere lei come priorità. Sebbene contenta che l’ex marito condivida la sua opinione, Steffy sta cercando di mettersi nei panni di Finn… Seguici su Instagram.