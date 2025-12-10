Beautiful, anticipazioni 11 dicembre 2025: Hope offre un orecchio amico a Finn

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 11 dicembre 2025

Steffy dichiara a Liam di essere contenta che Thomas abbia deciso di voltare pagina: sia lui che Hope potranno avere un futuro felice, magari la Logan troverà qualcuno da poter amare senza riserve. Intanto Finn e Hope hanno modo di parlare delle emozioni complicate del medico nei confronti di Sheila. Hope offre un orecchio amico, intuendo che sia un argomento spinoso con Steffy. Finn, pur non biasimando la moglie, non può evitare che una parte di lui provi tristezza.

Lauren e Eric brindano alla morte di Sheila: se i sentimenti dello stilista sono più complessi, Lauren è finalmente sollevata dalla definitiva scomparsa della Carter.

Deacon è al crematorio per incenerire il corpo di Sheila. Ad eseguire la cremazione sarà Carl, che i telespettatori di lunga data ricorderanno come il tecnico di laboratorio che fece da assistente a Bridget Forrester nell'inseminazione artificiale che portò allo scambio di ovuli con Brooke e Taylor. Inoltre l'uomo venne pagato da Amber e Tawny Moore quando la prima cercò di far passare Liam come padre della bambina che portava in grembo…