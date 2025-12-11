Beautiful, anticipazioni 12 dicembre 2025: le “dieci dita” di Sheila sconvolgono Deacon

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 12 dicembre 2025

Lauren offre a Steffy tutta la propria comprensione, avendo dovuto subire più di una volta l’ostilità e la violenza di Sheila. La donna la invita ad abbandonare ogni senso di colpa, assicurandole che il mondo le è grato per aver eliminato Sheila.

Finn, dopo aver espresso a Hope la propria opinione che la sua relazione con Thomas sia stata, almeno in parte, una reazione al divorzio da Liam, ritiene che il coinvolgimento di Thomas nel nascondere la verità sullo scambio di culle di Beth sarebbe stato un ostacolo che lei non avrebbe mai superato. Sorprendendo Hope, le consiglia di riprovare a riconciliarsi con Liam.

Al crematorio, Deacon è sconvolto quando, poco prima che le fiamme avvolgano e distruggano il corpo di Sheila, nota dieci dita ai piedi del cadavere, mentre uno dovrebbe essere mancante. Deacon prova ad interrompere il processo di incenerimento senza successo, sebbene sia certo di non essersi sbagliato…