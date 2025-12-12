Beautiful, anticipazioni 13 dicembre 2025: Deacon, “ciò che ho visto è VERO!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 13 dicembre 2025

Sicuro di aver intravisto dieci dita ai piedi di Sheila, Deacon ha una crisi isterica all'obitorio, ma il cadavere è ormai incenerito. L'uomo, però, è certo di non essersi immaginato tutto. Hope assicura Finn che lui non ha ereditato niente di Sheila. Il medico ritiene che la Logan abbia fatto bene a declinare la proposta di Thomas se non era sicura. Le chiede di non portare rancore a Steffy: le loro famiglie sono troppo interconnesse per non andare d'accordo. Finn si dice certo che Hope troverà l'uomo giusto e lo capirà subito, come è accaduto a lui la prima volta che ha posato lo sguardo su Steffy. Il vice capo Baker informa Ridge e Steffy che lo Stato non intende muovere accuse contro quest'ultima per la morte di Sheila Carter. Per Steffy è la fine di un incubo e spera che ora il legame tra il marito e la madre biologica si sia definitivamente spezzato e possano tutto proseguire con le loro vite…