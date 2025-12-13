Beautiful, anticipazioni 15 dicembre 2025: Steffy, “Sheila non ci disturberà da morta…”       

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 15 dicembre 2025

Hope spiega a R.J, Zende e Luna quello che è successo con Thomas e annuncia di voler coinvolgere più attivamente il fratello e Luna nella Hope For The Future, di cui Zende sarà capo stilista, visto che vi lavora da tempo. La Logan è certa che lui e Luna lavoreranno bene a stretto contatto.

Intanto Deacon è ancora sconvolto per quello che pensa di aver visto in obitorio, mentre Finn ringrazia Steffy per essere stata comprensiva. La moglie, per quanto non possa capire la sua spinta verso Sheila, si dice certa che la Carter non potrà mai frapporsi tra loro: non l’ha fatto da viva e non lo farà certamente da morta… Seguici su Instagram.