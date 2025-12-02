Beautiful, anticipazioni 3 dicembre 2025: Hope prova a schiaffeggiare Steffy ma…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 3 dicembre 2025

Nuovo confronto tra Hope e Steffy: se la Logan difende l’intensità del rapporto con Thomas, Steffy ribadisce che lo ha solo illuso e usato, ricorrendo alla sensualità per manovrarlo, esattamente come Brooke ha fatto negli anni con suo padre Ridge e suo nonno Eric. Hope prova a schiaffeggiare Steffy che, tuttavia, intercetta il colpo e, trattenendole il braccio, la avvisa di non provarci mai più e, soprattutto, di non giocare più con la sua famiglia.

Brooke e Ridge commentano la partenza di Thomas e Douglas: la Logan ritiene che sua figlia sia stata punita per essere stata sincera, mentre lo stilista valuta che Thomas e Hope si trovino in stadi differenti delle loro vite e che lei non lo avrebbe mai sposato. Brooke ipotizza che Hope nel profondo non abbia mai superato il ruolo giocato da Thomas nei segreti seguiti alla nascita di Beth.

Zende si rivolge a Luna, preoccupato per lei, ma anche desideroso di scoprire se la ragazza ha mai detto a R.J. di quanto accaduto tra loro… Seguici su Instagram.