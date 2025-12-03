Beautiful, anticipazioni 4 dicembre 2025: Hope a Steffy, “te la farò pagare!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 4 dicembre 2025

Steffy e Hope continuano ad accusarsi a vicenda, con la Logan che incolpa Steffy di aver distrutto qualcosa di bello e di compiacersene solo per ferirla. Steffy rimarca che Thomas e Hope non avevano questa grande storia d’amore che la Logan sta raccontando, sicuramente non da parte di quest’ultima. Hope ribadisce i propri sentimenti per Thomas, rimarcando come Ridge fosse dalla loro parte. Steffy dichiara che non si farà imbambolare dalle Logan come ha fatto il padre, lei vede Hope per quello che è: spazzatura. Hope giura a Steffy che presto o tardi gliela farà pagare e che un giorno si pentirà di quello che ha fatto.

Ridge, per quanto dispiaciuto per la partenza di Thomas e Douglas, sente che il figlio abbia fatto la scelta migliore per se stesso in questo momento. Brooke non nasconde di ritenere Steffy responsabile, ma Ridge difende la figlia: sta proteggendo il fratello e, in ogni caso, se il legame tra Thomas e Hope fosse stato destino, allora a niente sarebbe valso l’intervento di Steffy.

Zende ammette a Luna che, sebbene detesti le circostanze che li hanno portati a letto, una parte di lui non può negare quanto abbia provato, visto cosa sente per lei. Il ragazzo domanda a Luna se, mettendo da parte l'incidente con le pillole di Polly, lei abbia mai pensato alla possibilità di fare coppia con lui…