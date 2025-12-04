Beautiful, trama 5 dicembre 2025: Steffy, “Hope non è più l’innocentina di una volta”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 5 dicembre 2025

Liam fa visita a Hope, rassicurandola del fatto che non gli piace vederla soffrire, per quanto non approvasse la sua relazione con Thomas. Hope è consapevole di aver fatto soffrire Thomas, ma accusa Steffy di aver orchestrato la partenza del fratello e di Douglas.

Steffy e Finn parlano della rottura tra Thomas e Hope: se Finn suggerisce alla moglie di provare un po’ di compassione per Hope, Steffy ribadisce quante volte le Logan abbiano calpestato la sua famiglia, aggiungendo che Hope, ora, stia percorrendo quella stessa strada. Non è più l’innocentina di una volta.

R.J. e Zende aggiornano Luna sulla partenza di Thomas. Mentre la ragazza nasconde il proprio disagio, R.J. suggerisce che loro tre potrebbero supportare Hope con la sua linea, lavorando insieme e sostituendo Thomas…