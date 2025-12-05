Beautiful, trama 6 dicembre 2025: Finn a Steffy, “dovevi avere più empatia con Hope!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 6 dicembre 2025

Steffy e Finn la vedono diversamente su Hope: il medico vorrebbe che la moglie fosse più empatica nei confronti della Logan, mentre Steffy persiste nel ritenere che Hope abbia gestito molto male i sentimenti del fratello per lei. Per questo non si pente di aver consigliato a Thomas di allontanarsi: è una mossa salutare per lui. Tuttavia la divergenza di opinione non sembra creare problemi tra loro.

Deacon ha deciso di organizzare una veglia celebrativa per Sheila a Il Giardino: quando le sorelle Logan si presentano al locale non riescono a nascondere l'assenza di commozione per la morte della Carter e, ovviamente, non parteciperanno alla veglia…