Beautiful, trama 8 dicembre 2025: Steffy non vuole che Finn vada alla veglia per Sheila

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 8 dicembre 2025

Contro le opinioni scettiche delle Logan a riguardo, Deacon contatta Finn per invitarlo alla veglia. Il medico è chiaramente incerto a riguardo. Steffy è risentita che Deacon celebri la memoria di Sheila nel luogo dove ha sparato a lei e a Finn per poi lasciarli agonizzanti a morire.

Steffy chiede a Finn di non andare alla veglia e di lasciarsi Sheila alle spalle. Finn acconsente, sebbene ritenga che potrebbe essere un modo per lui di chiudere quel capitolo ed è chiaramente turbato dalle parole di Deacon.

Deacon invita anche Hope, che si ritrova così in una posizione difficile con il padre. Appreso da Deacon che anche Finn è stato invitato, ne parla con Liam, sostenendo che fra tutti forse proprio il medico vorrà presenziare…