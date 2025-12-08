Beautiful, anticipazioni 9 dicembre 2025: Hope e Finn vanno alla cerimonia per Sheila

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 9 dicembre 2025

Come rivelato a Liam, Hope decide di partecipare alla commemorazione funebre per Sheila: non per rispetto nei confronti della Carter, bensì per stare vicina al padre Deacon. Anche Finn ha deciso di presenziare e Steffy, sebbene non ne sia felice, decide di accettare e comprendere la posizione del marito. Tuttavia Steffy non lo accompagna, non potendo dimenticare di come, se fosse stato per Sheila, entrambi loro sarebbero morti.

Liam è sgomento nell'apprendere da Steffy che Finn parteciperà alla commemorazione, dichiarando che avrebbe dovuto mostrare lealtà e rispetto per la moglie, piuttosto che per una donna che, in pratica, non ha mai conosciuto…