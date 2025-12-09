Beautiful, anticipazioni dal 15 al 20 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 15 a sabato 20 dicembre 2025

Deacon (Sean Kanan), profondamente sconvolto, torna con la mente al momento in cui aveva cercato disperatamente di fermare la cremazione della donna che credeva fosse Sheila (Kimberlin Brown). Aveva notato infatti che il cadavere aveva tutte le dita dei piedi, mentre Sheila se n’era amputata una per inscenare la propria morte fingendo di essere stata assalita da un orso. Ricorda anche il loro ultimo confronto, quando le aveva chiesto come fosse riuscita a ingannare tutti facendogli credere di essere morta.

Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) domanda a Finn (Tanner Novlan) come sia andata la commemorazione di Sheila e se fossero presenti anche Deacon e Hope (Annika Noelle). Finn conferma e la ringrazia per la sua comprensione in un periodo così difficile, decidendo insieme a lei di guardare avanti e lasciarsi tutto alle spalle. Ma la tranquillità dura poco: Deacon lo chiama in preda all’agitazione e lo implora di raggiungerlo a “Il Giardino”, perché deve parlargli urgentemente di Sheila.

Hope, nel frattempo, raduna il suo team. Deacon rivela a Finn che la donna cremata non era Sheila, proprio perché il cadavere aveva dieci dita dei piedi. Finn resta incredulo, ma Deacon insiste con fermezza.

Liam (Scott Clifton) passa da Steffy con il pretesto di restituire un peluche di Kelly (Sophia Paras), ma in realtà vuole sapere come stia dopo aver ucciso Sheila e come procedano le cose con Finn, soprattutto dopo che lui ha partecipato alla commemorazione della madre biologica, alimentando tensioni nella coppia.

R.J. (Joshua Hoffman) e Hope discutono del futuro di “Hope for the Future”. Hope è in ansia, ricordando quando Thomas fu costretto a lasciare la linea e né Zende (Delon De Metz) né Eric (John McCook) riuscirono a interpretare correttamente la sua visione creativa. R.J. cerca di tranquillizzarla, promettendole impegno e collaborazione.

Finn ascolta Deacon che, sempre più convinto, sostiene che Sheila potrebbe essere viva. Il dettaglio delle dieci dita lo ha messo fortemente in allarme. Finn, da medico, tenta di riportarlo alla lucidità, interpretando il suo comportamento come la reazione dolorosa e irrazionale di un uomo in lutto. Ma Deacon non recede.

Steffy, di umore più sereno, osserva i nuovi schizzi di R.J. e rimane colpita dal talento del fratello, incoraggiandolo a cogliere l’opportunità di lavorare a “Hope for the Future” insieme a Luna (Lisa Yamada) e Zende. Luna, tormentata dal ricordo della notte trascorsa con Zende, decide infine di confessare tutto a R.J., e Zende — pur ferito — appoggia la sua scelta.

Intanto Deacon è sempre più sconvolto. Il particolare delle dieci dita non smette di tormentarlo e lo porta a credere che Sheila possa essere sopravvissuta. Finn inizia a chiedersi se ci sia almeno una possibilità che Deacon abbia ragione, benché Steffy resti fermamente convinta della morte della donna, certa di ciò che ha visto e sentito il giorno dello scontro. Il mistero si infittisce quando Deacon trova strani messaggi sul computer di Sheila firmati da qualcuno che si fa chiamare “Sugar”.

Convinto della propria intuizione, Deacon insiste che Sheila sia viva. Quando Finn riferisce la cosa a Steffy, lei reagisce con durezza, giudicando assurde le sue conclusioni e ricordando di essere stata lei stessa a uccidere Sheila e di aver ascoltato la conferma medica della sua morte. È certa che Deacon stia solo soffrendo e stia cercando di negare la realtà. Per questo decide di affrontarlo al ristorante, insieme a Finn. Una volta lì, gli ordina di smetterla di diffondere bugie e pretende di chiudere definitivamente quella storia. Finn aggiunge che il dolore può spingere a vedere cose che non esistono… Seguici su Instagram.