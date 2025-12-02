Beautiful, anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 8 a sabato 13 dicembre 2025

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) si godono un momento di intimità nella loro casa affacciata sulla scogliera. Steffy si mostra serena riguardo alla scelta di Thomas (Matthew Atkinson) di trasferirsi a Parigi insieme al piccolo Douglas (Joseph Samiri), convinta che questa nuova esperienza sarà positiva per entrambi. Si dice inoltre sollevata per la fine della relazione tra Thomas e Hope (Annika Noelle), che a suo avviso aveva solo causato sofferenza al fratello.

Alla Forrester Creations, Liam (Scott Clifton) rimane piacevolmente sorpreso nel trovare la figlia Beth (Jordyn Linn Ariza) in ufficio con Hope, e i tre trascorrono momenti affettuosi pianificando una visita allo zoo.

Nel frattempo, al ristorante “Il Giardino”, Deacon (Sean Kanan) sta preparando una commemorazione per Sheila (Kimberlin Brown). Quando Donna (Jennifer Gareis), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie (Heather Tom) arrivano per pranzo e vengono messe al corrente dell’iniziativa, restano sconvolte e reagiscono duramente. Deacon, però, è devastato dal dolore e si sente completamente solo. Pur consapevole del disprezzo generale verso Sheila, è convinto che fosse cambiata e che, per quanto assurda, la loro storia d’amore l’avesse resa felice. Gli pesa profondamente il fatto che nessuno, tranne lui e Hollis (Hollis D. Chambers), voglia renderle omaggio, e fatica perfino a vivere nell’appartamento che condivideva con lei.

Hope (Annika Noelle) parla con Liam (Scott Clifton) del suo desiderio di partecipare alla commemorazione. Nonostante Brooke abbia tentato di farle cambiare idea, Hope decide comunque di esserci: non per onorare Sheila, che non ha mai sopportato, ma per stare accanto al padre in un momento così doloroso. Pur trovando grottesca la storia d’amore tra Deacon e Sheila, si reca al ristorante per sostenerlo. Anche Finn confida a Steffy di sentire il bisogno di partecipare, dopo aver ricevuto l’invito di Deacon.

Liam chiede a Steffy come mai Finn sia disposto a esporsi tanto per Sheila, mentre Steffy rimane sorpresa nello scoprire che anche Hope ha deciso di andare. Liam ribadisce che lo fa esclusivamente per supportare Deacon.

Al ristorante, Finn, Hope e Deacon rendono omaggio alla salma di Sheila. Intanto Lauren (Tracey E. Bergman), di passaggio a Los Angeles per una riunione, fa visita al patriarca dei Forrester. Eric (John McCook) e Donna (Jennifer Gareis) la accolgono calorosamente e, durante la conversazione, il discorso finisce inevitabilmente su Sheila. Lauren si dice sollevata che la sua storica persecutrice sia finalmente morta e ringrazia Steffy per averla fermata. Eric e Donna le raccontano come si sono svolti i fatti: Sheila si è introdotta in casa di Steffy minacciandola, costringendola a difendersi e, infine, a ucciderla.

Steffy continua a faticare a credere che Hope abbia partecipato alla commemorazione, ma Liam insiste nel dire che lo abbia fatto solo per non lasciare solo Deacon, affranto dal dolore. Nel frattempo, tra Hope e Finn nasce un’inaspettata complicità. Finn la ringrazia per il sostegno e per averlo ascoltato nel momento di maggiore sconforto per la morte della sua madre biologica, uccisa da Steffy. Hope, a sua volta, gli confida di provare un forte senso di colpa per aver rifiutato la proposta di matrimonio di Thomas, scelta che l’ha spinto a trasferirsi a Parigi portando con sé Douglas. Finn cerca però di rassicurarla, dicendole che un giorno potrebbe guardarsi indietro e vedere quella decisione sotto una luce diversa.

Quando il corpo di Sheila viene spinto verso la fornace per la cremazione, Deacon nota con orrore che ai piedi della salma non manca il dito che Sheila si era amputata in passato: ci sono tutte e dieci le dita. Preso dal panico, urla all’operatore chiedendo spiegazioni, temendo che quel cadavere non sia in realtà quello di Sheila.

Nel frattempo, Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy faticano ancora a realizzare che siano finalmente liberi dalla donna che ha tormentato le loro vite per anni. Steffy è ancora scossa per aver tolto la vita a qualcuno, ma sa di aver agito per proteggersi. Anche lo Stato della California conferma la sua innocenza: ha agito per legittima difesa. Baker (Dan Martin) porta la notizia ufficiale a Steffy e Ridge, permettendo loro di tirare un sospiro di sollievo…. Seguici su Instagram.