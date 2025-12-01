Beautiful, trama 2 dicembre 2025: Douglas a Hope, “Parto con papà e tu non opporti”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 2 dicembre 2025

Douglas è dispiaciuto del fatto che, per Hope, lui e soprattutto Thomas sembrino non essere abbastanza da spingerla a creare una famiglia. Hope rassicura il bambino del proprio amore, ma Douglas le chiede di non opporsi alla sua partenza con Thomas: vuole andare col padre. I due si scambiano un abbraccio di commiato.

Brooke accusa Steffy di aver provocato un disastro interferendo, in particolare per Douglas, ma Steffy replica che Hope avrebbe dovuto riflettere riguardo alle conseguenze prima di approfittarsi delle emozioni di Thomas e trattarlo come il proprio toy boy. Thomas e Douglas salutano Ridge, Steffy e Brooke, la quale è preoccupata per come reagirà la figlia alla separazione da Douglas.

Steffy fa sapere a Hope di essere felice del fatto che finalmente Thomas la veda per quello che è e che sia il fratello che il nipote siano liberi dalla sua presenza… Seguici su Instagram.