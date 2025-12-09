Forbidden fruit, anticipazioni 10 – 11 dicembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre 2025

Caner, Emir, Dundar, Kurban, Hakan e Alihan si ritrovano rinchiusi in carcere a seguito di una rissa durante l’addio al celibato di Dundar. Con l’intervento di Alihan e del suo avvocato, riescono a ottenere la libertà. Zeynep rimane sorpresa dalla nuova amicizia che sembra essere nata tra Alihan e Dundar, aumentando la sua confusione sull’imminente matrimonio con Dundar.

Halit, invece, è furioso con Yildiz per aver organizzato la festa di addio al nubilato di Zeynep. Mustafa mette Asuman sotto pressione e scopre che Yildiz è sposata con Halit. La situazione degenera e, in un impeto di rabbia, Asuman accoltella Mustafa.

Successivamente, Yildiz e Halit si recano al commissariato di Bursa. Qui, Yildiz riesce a parlare con sua madre e apprende la sconvolgente verità: Mustafa è suo padre. Devastata, accusa Asuman e le dichiara che non potrà mai perdonarla per le menzogne che le ha raccontato per tutta la vita. Nel frattempo, Halit si reca in ospedale dove Mustafa è ricoverato e scopre anche lui la verità….