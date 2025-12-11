Forbidden fruit, anticipazioni 12 e 13 dicembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 12 e sabato 13 dicembre 2025

Yildiz e Halit tornano a casa turbati dopo il confronto con Asuman e Mustafa. Halit decide di mantenere il silenzio su quanto accaduto a Bursa e sulla reale identità del padre di Yildiz, nel tentativo di salvaguardare l’onore della famiglia. Intanto, a Istanbul, arriva Kaya, il nuovo amministratore delegato della Argun Holding. Durante il suo primo incontro con il Consiglio di Amministrazione, Ender fa tutto il possibile per metterlo in difficoltà, sperando che abbandoni il ruolo.

Alihan si prepara alla sua imminente partenza e, approfittando di un incontro con Zeynep mentre lei lavora fino a tardi in ufficio, si propone di accompagnarla a casa. In questo modo i due riescono a dedicarsi un po’ di tempo e a scambiarsi un addio pieno di rimpianti. Nel frattempo, Erim ascolta una conversazione tra Ender e Caner, scoprendo che le foto viste da Yildiz, suggerendo una relazione fisica tra Ender e Alihan, erano in realtà parte dell’ennesima manipolazione di Ender… Seguici su Instagram.