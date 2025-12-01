Forbidden fruit, anticipazioni 2 – 3 dicembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre 2025

Dundar si presenta con la sua numerosa famiglia a casa di Yildiz per rendere ufficiale la proposta di matrimonio a Zeynep. Nonostante le iniziali opposizioni della sorella, Zeynep decide di invitare anche Emir e Caner. Quest’ultimo, durante l’incontro, rivela alcuni segreti della famiglia Argun, causando scandalo e indignazione nella madre di Dundar, che già nutriva riserve sulla futura nuora.

Kemal è sempre più tormentato per la perdita significativa subita a causa di un investimento fallito. Pur minimizzando la gravità della situazione con sua moglie Zehra, decide di confidarsi con Halit, chiedendogli la restituzione del capitale investito nella sua società. Halit accetta di discutere la questione con il consiglio d’amministrazione.

Ender incontra Zerrin e le propone un accordo: concederà il divorzio da Alihan in cambio della cessione delle azioni gestite da Halit. Successivamente si reca da Alihan e i due formalizzano l’accordo di divorzio. Infine, Yildiz inganna Caner con uno stratagemma, facendogli credere che abbia una relazione con Kemal… Seguici su Instagram.