Forbidden fruit, anticipazioni 4 – 5 dicembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 4 e venerdì 5 dicembre 2025

Ender fa irruzione inaspettatamente durante una riunione del consiglio della Argun Holding, annunciando di possedere il 15% delle azioni e rivendicando il suo diritto a partecipare alle decisioni aziendali. Alihan e Halit, sorpresi dalla rivelazione, scoprono che è stata Zerrin a vendere le proprie quote a Ender. Decidono quindi di convocare Zerrin per chiarire le sue motivazioni. La donna spiega di aver agito esclusivamente per il bene di Alihan, sostenendo che fosse l’unico modo per convincere Ender ad accettare il divorzio.

Nel frattempo, a casa di Halit, Zehra nota una certa tensione tra Kemal e suo padre e cerca di intervenire per stemperare il clima. Tuttavia, i suoi tentativi risultano vani: nessuno dei due sembra disposto a cedere.

Durante una cena, Caner rivela a Ender di aver scoperto che Kemal e Yildiz si sono incontrati in un albergo, suscitando la curiosità della donna. Convinta di poter sfruttare questa situazione contro Yildiz, Ender suggerisce al fratello di seguirli per scoprire cosa stia realmente accadendo…