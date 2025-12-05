Forbidden fruit, anticipazioni 6 dicembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di sabato 6 dicembre 2025

Alihan decide di dedicare il vivaio, finanziato dalla Argun Holding, a Zeynep. Nel frattempo, Hakan informa Zeynep che Ender è stata nominata membro del consiglio di amministrazione della Holding, mentre Alihan continua a nutrire rancore verso Zerrin a causa della vicenda passata. Nel frattempo, Ender e Caner si appostano fuori dall’Hotel Moon, sperando di assistere a un incontro segreto tra Kemal e Yildiz. Quest’ultima, però, trama una controtrappola per entrambi.

Ender aveva avvisato Halit e Zehra, invitandoli a raggiungere l'hotel per cogliere in flagrante i due presunti amanti. Tuttavia, Yildiz anticipa le mosse di Ender, orchestrando la scena in modo che Kemal venga sorpreso non con lei, ma con una donna sconosciuta. Questo avvenimento sconvolge Zehra, mentre i tentativi di Kemal di difendersi e incolpare Yildiz si rivelano inutili…