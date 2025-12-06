Forbidden fruit, anticipazioni 8 e 9 dicembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 8 e martedì 9 dicembre 2025

Kemal cercherà di riconquistare Zehra, che ormai si trova in uno stato di confusione e non sa più cosa pensare. Nel frattempo, Halit interverrà facendo capire alla figlia che il suo legame con Kemal deve essere interrotto. Per dimostrare la sua determinazione, decide di restituirgli il denaro investito e lo estromette dalla Holding. Kemal, trovandosi alle strette, chiederà aiuto a Ender, ma questa sarà indifferente alle sue richieste ora che ha ottenuto un posto nel consiglio di amministrazione.

A Londra, Erim non si sente bene e confessa alla madre il desiderio di tornare a casa. Intanto, Halit incarica Yildiz di acquistare un prestigioso regalo per celebrare la nascita del nipote di un caro amico, Havery. Più tardi, Dundar organizza la sua festa di addio al celibato, invitando anche Alihan e Hakan. Venuta a conoscenza dell’evento, Yildiz decide di organizzare l’addio al nubilato della sorella. Nel frattempo, Zeynep scopre che Alihan ha intenzione di trasferirsi in America per ricominciare da capo. Durante una giornata fortuita, Zeynep reincontra una sua vecchia amica dell’università, Elif. Questo incontro sembra riaccendere un rapporto fra i due, che decidono di frequentarsi di nuovo.

Dundar invita Zeynep a cena e si uniscono anche Caner ed Emir. Intanto, Bahar e i bambini sono ospiti forzati nella casa di Nezir: nonostante vengano trattati con estrema cortesia, il terrore e l’angoscia li attanagliano. Sarp riesce a tornare a casa dopo l’incidente, ma trovando tutto vuoto, decide di lasciare un messaggio a Piril. Quest’ultima si precipita per aiutarlo, ma una volta arrivata davanti alla porta della sua stanza d’albergo, si ritrova faccia a faccia con Nezir, il quale rapisce lei e i gemelli. La notizia giunge immediatamente a Münir, che informa Suat, provocandogli un malore.

Nel frattempo, Sirin intraprende uno scambio di messaggi maliziosi con Emre. Yildiz chiede ad Halit il permesso di acquistare un regalo per la sorella; l'uomo accetta ma raccomanda di scegliere qualcosa di semplice. Tuttavia, in gioielleria, Yildiz si lascia influenzare da Ender, che si presenta per provocarla, perdendo il controllo e spendendo molto più di quanto previsto. Quando Halit scopre che Yildiz ha acquistato un regalo considerato troppo modesto per dei suoi amici, approfondisce la situazione finanziaria e scoppia una lite furibonda tra i due…