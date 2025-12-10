Forbidden fruit, anticipazioni dal 15 al 20 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 15 a sabato 20 dicembre 2025

Yildiz confessa ad Alihan che le foto compromettenti con Ender erano solo una montatura, sperando di smuoverlo. Lui, però, afferma di non poter fare altro per riconquistare Zeynep ed è sempre più deciso a partire. Arriva così il giorno delle nozze tra Zeynep e Dundar: mentre lo sposo cura gli ultimi dettagli, Zeynep si prepara con l’aiuto di Yildiz e Asuman. Nel frattempo, Hakan passa da Alihan per salutarlo prima della sua partenza per l’America. Con grande stupore di Zeynep, Alihan si presenta da lei poco prima della cerimonia per un ultimo addio.

Quando tutto è pronto e gli invitati attendono la sposa, Zeynep decide all’improvviso di scappare per raggiungere Alihan prima che sia troppo tardi. Appena Dundar scopre di essere stato abbandonato, furioso, si mette sulle loro tracce per vendicarsi dell’umiliazione.

Ender incontra Kaya in un locale e le amiche le fanno notare quanto sia affascinante. Asuman, preoccupata, cerca di convincere Zeynep a non vedere Dundar da sola, temendo che possa farle del male; lei però la rassicura e va a parlargli per scusarsi. Dundar si mostra insolitamente calmo e comprensivo. Intanto Zeynep e Alihan iniziano a cercare una casa dove vivere insieme.

Mustafà, il padre di Yildiz, si presenta da Halit chiedendo più soldi, ma lui rifiuta. L’uomo allora va da Yildiz raccontandole la sua versione dei fatti, ma lei capisce che si è riavvicinato solo per interesse e lo caccia, intimandogli di non farsi più vivo e di non disturbare Zeynep. Mustafa’, però, non sembra intenzionato a mollare.

Durante una cena di lavoro, Kaya riceve delle avances e Ender si ingelosisce. Asuman prova nuovamente a rivelare a Zeynep la verità su Mustafà, ma viene sempre interrotta e alla fine rinuncia. Preoccupato per lei, Caner consiglia a Ender di lasciar perdere Kaya. Zeynep vuole scusarsi con Halit, ma in ufficio trova Yasar, che la accusa di aver rovinato la sua famiglia.

Ender propone a Kaya di mettere da parte le loro divergenze, ma ottiene l’effetto opposto, peggiorando ancora di più il rapporto. Tulin, soddisfatta di vedere Ender perdere il controllo, confida a Kaya un segreto sconvolgente. Intanto Dundar chiede un nuovo confronto con Zeynep, ma questa volta con intenzioni tutt’altro che pacifiche. Mustafà si presenta a casa di Asuman e la minaccia: se non gli darà i soldi promessi, rivelerà tutta la verità a Zeynep e Yildiz…. Seguici su Instagram.