Forbidden fruit, anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 8 a sabato 13 dicembre 2025

Kemal tenta in ogni modo di riconquistare Zehra, che ormai non sa più cosa pensare della loro relazione. Halit, però, le fa chiaramente capire che la storia con Kemal deve finire: decide quindi di restituire all’uomo il denaro investito e di allontanarlo dalla Holding. Kemal chiede appoggio a Ender, ma lei non ha alcun interesse ad aiutarlo ora che è entrata nel consiglio di amministrazione.

A Londra, Erim non si sente bene e confessa alla madre il desiderio di tornare a casa. Intanto Halit manda Yildiz a ritirare un costoso regalo per celebrare la nascita del nipote di un suo caro amico, Havery. Più tardi, Dundar organizza il suo addio al celibato, invitando anche Alihan e Hakan. Appena Yildiz lo scopre, decide di preparare l’addio al nubilato della sorella.

Zeynep viene a sapere che Alihan ha scelto di trasferirsi in America per ricominciare da zero. Per caso, lo vede conversare con Elif, una sua ex compagna di università: i due decidono di frequentarsi di nuovo. Quando Dundar porta Zeynep a cena, Caner ed Emir si uniscono alla serata. Zeynep conosce Elif, la nuova fidanzata di Alihan, e non riesce a mascherare la gelosia verso quella donna tanto affascinante.

Yildiz organizza un addio al nubilato molto movimentato per la sorella, mentre Dundar invita Emir, Caner, Hakan e Alihan in un locale elegante dove si esibiscono cantanti romantici. Tuttavia, alcuni clienti si lamentano della musica scelta da Dundar. Poco dopo, Yildiz chiede a Halit il permesso di acquistare un regalo per Zeynep. Halit le consente di prendere qualcosa di semplice, ma l’incontro in gioielleria con Ender la provoca al punto da farle spendere molto più del consentito. Quando Halit controlla i conti, informato che Yildiz avrebbe fatto un regalo troppo modesto a degli amici, esplode una furiosa discussione.

Intanto Caner, Emir, Dundar, Kurban, Hakan e Alihan finiscono in prigione dopo una rissa scoppiata durante la festa di Dundar. Con l’aiuto di Alihan e del suo avvocato, riescono a essere rilasciati. Zeynep è sorpresa dalla nuova amicizia tra Alihan e Dundar e si sente sempre più incerta riguardo al matrimonio imminente.

Halit, nel frattempo, è furioso con Yildiz per la festa organizzata a Zeynep. Mustafa mette Asuman alle strette e scopre la verità: Yildiz è sposata con Halit. Quando minaccia di andare da lei, Asuman — fuori di sé — lo accoltella. Yildiz e Halit arrivano al commissariato di Bursa, dove Yildiz può finalmente parlare con la madre e apprende che Mustafa è suo padre. Scioccata, dice ad Asuman che non potrà mai perdonarla per una menzogna durata tutta la vita. Anche Halit, raggiungendo Mustafa in ospedale, scopre la verità. I due tornano a casa profondamente turbati. Halit decide di non raccontare nulla di quanto accaduto, per proteggere l’immagine della famiglia.

Nel frattempo, a Istanbul arriva Kaya, il nuovo CEO della Argun Holding. Alla sua prima riunione del Consiglio, Ender tenta di metterlo in difficoltà sperando che rinunci all’incarico. Alihan, invece, si prepara alla partenza. Quando incontra Zeynep, ancora al lavoro a tarda sera, le propone di accompagnarla a casa: i due trascorrono così un ultimo momento insieme, salutandosi con malinconia.

Erim ascolta una conversazione tra Ender e Caner e capisce che le foto viste da Yildiz — che lasciavano intendere una relazione tra Ender e Alihan — erano l’ennesima manipolazione di Ender. Poco dopo, la famiglia si riunisce per festeggiare il ritorno di Erim. Durante la serata, Yildiz nota un comportamento sospetto tra Ender e Kaya: indaga prima con Zerrin e poi con Halit, scoprendo che i due in passato erano colleghi.

A casa di Zeynep, Asuman conosce Dundar e sua madre Afife, una donna rigorosa e molto attaccata alle tradizioni. Zeynep riceve intanto il suo abito da sposa, ma guardandolo è assalita dai ricordi di Alihan. Nel frattempo, Yildiz rivela ad Alihan che le foto compromettenti con Ender erano un falso, sperando in una sua reazione. Alihan, però, ribadisce che non può più fare nulla per riconquistare Zeynep ed è determinato a partire…