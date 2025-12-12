Forbidden Fruit: Leyla non è chi dice di essere! | Anticipazioni

Anche se avrà un aspetto apparentemente dolce e ingenuo, nel corso delle puntate della terza stagione di Forbidden Fruit non ci si potrà affatto fidare della “presunta” Leyla Çelebi (Tuvana Türkay). I telespettatori della dizi turca scopriranno infatti fin da subito che la ragazza ha mentito sulla sua vera identità, anche se non saranno affatto chiari i motivi del grande inganno…

Forbidden Fruit, news: ecco chi è Leyla

Come già anticipato, Leyla si presenterà all’improvviso a casa di Caner (Barış Aytaç) e gli farà sapere di essere sua sorella, in quanto figlia dello stesso uomo che, tanti anni prima, ha abbandonato lui e Ender (Şevval Sam) per rifarsi una vita altrove.

Seppur scettico, non avendo mai sentito parlare di una fantomatica sorella, Caner sceglierà di credere alle parole di Leyla, tant’è che farà in modo che Kaya Ekinci (Barış Kılıç) l’assuma come assistente nello studio legame che avrà aperto di recente, lo stesso dove lavoreranno anche lui e Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz). Leyla otterrà facilmente il lavoro quando farà presente a Kaya che ha studiato per un po’ legge, anche se ha dovuto interrompere gli studi a causa di alcuni problemi economici sorti nella sua famiglia.

Forbidden Fruit, spoiler: Leyla non è chi dice di essere

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, sarà chiaro che Leyla ha mentito a tutti quanti: appena rientrerà a casa, la ragazza avrà modo di raccontare alla coinquilina Sibel (Burcu Karakaya) tutto quello che è successo nell’ufficio di Kaya, compreso il fatto che Caner ha creduto senza esitare al fatto che fosse sua sorella Leyla.

Attraverso il dialogo tra le due amiche emergerà dunque che, in realtà, Leyla si chiama Ayşe e che non ha nessun tipo di legame con la famiglia Çelebi, motivo per cui non è la sorella di Caner e Ender. Per ora la grande menzogna apparirà confusa e poco chiara, ma “Leyla” dovrà affrontare fin da subito un pericoloso imprevisto…

Forbidden Fruit, trame: l’iniziativa di Kaya che mette in pericolo Ayşe

Visto che sarà rimasto affascinato dalla bellezza della neo-assunta, Kaya si impegnerà per fare un piacere a “Leyla” e telefonerà alla presunta università nella quale era iscritta, dove conosce un professore, per capire se esista una possibilità di riammetterla nel corso di studi. Ovviamente, l’Ekinci Senior riuscirà ad ottenere una risposta favorevole dall’amico e comunicherà a “Leyla” che può recarsi quella sera stessa in facoltà, facendo il suo nome, per capire come regolarizzare nuovamente la sua iscrizione.

Un imprevisto non di poco conto per Ayşe, dato che ovviamente all’università non risulterà nessuna iscrizione a nome di Leyla Çelebi. Non a caso, “Leyla” non saprà che tipo di diversivo utilizzare quando Kaya si offrirà volontario per accompagnarla e tirerà un sospiro di sollievo quando, già sulla strada verso la facoltà, l’Ekinci dovrà tirarsi indietro per un altro impegno lavorativo.

A quel punto, Kaya porterà “Leyla” all’università ma non scenderà con lei. E proprio lì, quando farà inversione, noterà che neanche la ragazza ha messo piede nell’istituto e ha preferito piuttosto prendere un pullman. Un’azione che lascerà Kaya confuso e sospettoso… Seguici su Instagram.