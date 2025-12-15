Il labirinto delle farfalle: Can Yaman su Canale 5 nel 2026 con un thriller romantico!

Serie tv “Il labirinto delle farfalle”: Canale 5 tornerà su Mediaset!

Mediaset acquisisce i diritti del nuovo ambizioso progetto spagnolo con Can Yaman, che approderà su Canale 5 nel 2026. L’attore turco continua la sua ascesa internazionale, confermandosi uno dei grandi protagonisti della serialità europea. Dopo aver conquistato il pubblico italiano con le dizi e con Viola come il Mare, e dopo il grande successo di Sandokan (distribuita a livello globale da Fremantle), Yaman tornerà sull’ammiraglia Mediaset con la sua prima serie spagnola, l’attesissimo thriller El laberinto de las mariposas (in Italia: Il labirinto delle farfalle).

Prodotta da Secuoya Studios, una delle realtà più solide del panorama audiovisivo spagnolo, la serie è un thriller romantico che mescola suspense, azione e intrighi. Can Yaman interpreta Andrés, un agente segreto dalla carriera impeccabile che, vittima di un tradimento, diventa l’uomo più ricercato di Spagna. Costretto a fronteggiare nemici invisibili e a smascherare chi trama contro lo Stato, Andrés scoprirà che l’amore può essere al tempo stesso la sua più grande debolezza e l’unica possibile via di salvezza. Un susseguirsi di tensione e colpi di scena che trasforma ogni episodio in un’esperienza ad alta adrenalina.

Il cast che affianca l’attore turco include interpreti di grande esperienza e volti già noti al pubblico italiano, come María de Nati e Andrea Duro, entrambe apparse nella celebre soap opera Il Segreto nei ruoli di Prado Castañeda e Enriqueta. Completano il cast Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvo, Leander Vyvey, Paco Tous, Marta Solaz, Víctor Clavijo, Antonio Gil e Jorge Suquet. La regia è affidata ad Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel, mentre la sceneggiatura è firmata da Ángela Obón e Daniel Corpas, noti nel panorama televisivo iberico per la loro capacità di coniugare azione e approfondimento psicologico dei personaggi.

Le riprese, attualmente in corso a Tenerife, sono progettate per garantire una produzione di alto livello e una qualità visiva internazionale. La scelta dell’isola spagnola non è casuale: scenari naturali spettacolari permettono di valorizzare al meglio le scene d’azione e i momenti più intensi del thriller. La conclusione delle riprese è prevista per la primavera del 2026, in tempo per permettere a Can Yaman di tornare in Italia per la seconda stagione di Sandokan, confermando la sua capacità di gestire contemporaneamente progetti internazionali di alto profilo.

La prima stagione de Il labirinto delle farfalle, composta da otto episodi, è pensata come un racconto compatto e ad alta tensione, capace di alternare momenti di azione a sviluppi più emotivi. La serie esplorerà temi universali come fiducia, tradimento, resilienza e perdono, promettendo di coinvolgere il pubblico a livello emotivo oltre che narrativo. La scelta di Canale 5 di acquisire il progetto testimonia la fiducia di Mediaset nell’iniziativa e nel talento di Can Yaman, interprete in grado di attrarre l’attenzione del pubblico italiano e internazionale.

Tra il successo di Sandokan su Rai 1 e il nuovo ambizioso progetto spagnolo acquistato da Mediaset, Can Yaman conferma il suo ruolo di protagonista internazionale, capace di muoversi con disinvoltura tra mercati, lingue e generi diversi.