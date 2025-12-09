Il paradiso delle signore 10, trama 10 dicembre 2025: Marcello in ansia per Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 10 dicembre 2025
Mario compie un’azione sorprendente verso Caterina, lasciando tutti senza parole, mentre Roberto assiste alla scena incredulo. Nel frattempo, Ettore mette in atto un piano ingegnoso per impedire a Matteo di venire a conoscenza della verità sulla foto che ha fatto sparire.
Greta prova a instaurare un contatto con Umberto, ma i suoi tentativi si rivelano poco fruttuosi. Dopo aver appreso del gesto impulsivo, Marcello raggiunge Adelaide e, preoccupato, si rivolge a Enrico per un consulto medico: teme che la contessa possa riprovarci e mettere fine alla sua vita… Seguici su Instagram.