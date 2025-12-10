Il paradiso delle signore 10, trama 11 dicembre 2025: Rosa e Marcello posticipano le nozze!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 11 dicembre 2025
Marta e Odile si mostrano sempre più angosciate per Adelaide, mentre Marcello fatica a confrontarsi con il peso della sua colpa verso la contessa. Mario si pente e chiede perdono a Fulvio per il bacio dato a Caterina in pubblico, sorprendendolo poi con una proposta che spiazza completamente Rinaldi.
Umberto, intanto, si apre in modo più disponibile verso Greta. Rosa e Marcello prendono la decisione di posticipare il matrimonio. Nel frattempo, Johnny invita Mimmo e le Veneri a un concerto rock….