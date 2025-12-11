Il paradiso delle signore 10, trama 12 dicembre 2025: Adelaide, l’inganno è servito!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 12 dicembre 2025

Fulvio confida ai Puglisi di essere rimasto sorpreso dal desiderio di Mario di sposare Caterina. Nel frattempo, Delia elabora un piano per aiutare Irene con Cesare. Matteo, invece, trova nel suo ufficio una pochette che non gli appartiene e inizia a sospettare che qualcuno sia entrato di nascosto e abbia rubato una sua foto.

Dopo aver saputo del rinvio delle nozze tra Marcello e Rosa, Adelaide convoca la Camilli a Villa Guarnieri mostrandosi cordiale e accogliente. Tuttavia, quando la Camilli se ne va, emerge l’inganno che, fino a quel momento, sembra aver funzionato alla perfezione… Seguici su Instagram.