Il paradiso delle signore 10, trama 13 dicembre 2025: Irene riceve un’intrigante offerta

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 13 dicembre 2025

Ettore scopre l’esistenza di una seconda foto che lo ritrae con la sua famiglia, conservata da Matteo, interpretandola come un ulteriore intralcio al suo progetto di vendetta. Intanto, si apre una nuova competizione tra la GMM e il Paradiso, questa volta per la realizzazione dell’abito di Chiara e Rebecca Brugnoli destinato alla Prima della Scala.

Nel frattempo, Fulvio non riesce a procurarsi i biglietti per l'evento, ma Delia sembra avere una soluzione in serbo. Cesare fa un'offerta intrigante a Irene, mentre Marta apprende del matrimonio tra Rosa e Marcello e coglie l'occasione per riunire Umberto e Odile…