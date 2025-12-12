Il paradiso delle signore 10, trama 15 dicembre 2025: Ettore e Matteo si scontrano

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 15 dicembre 2025

Fulvio ha preso una decisione in merito alla proposta di Mario, mentre Roberto, pur soffrendo, è determinato a non volersi più intromettere nella vita del suo ex amante. Ettore ha uno scontro con Matteo che ha insinuato dei dubbi in Odile, su di lui, per via della foto sparita. Rovistando tra la biancheria ricamata dalla madre, Caterina trova un nastro magnetico.

Su una rivista dimenticata da Cesare in Galleria, Agata legge di un bando per la selezione di aspiranti restauratori. Adelaide revoca l’esclusione di Marcello dal Circolo, facendo credere a tutti di voler voltare pagina… Seguici su Instagram.