Il paradiso delle signore 10, trama 4 dicembre 2025: Odile fa una rivelazione alla madre

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 4 dicembre 2025

Odile (Arianna Amadei) non condivide la decisione di Umberto (Roberto Farnesi) e Marta (Gloria Radulescu) di non informare Adelaide (Vanessa Gravina) del prossimo matrimonio tra Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e Marcello (Pietro Masotti), e decide di rivelare la verità alla madre.

Nel frattempo, dopo aver accettato l'invito di Cesare (Francesco Ferdinandi) per assistere alla Prima della Scala, Irene (Francesca Del Fa) chiede un favore a Concetta (Gioia Spaziani), mentre Johnny (Mirko Lorusso) le regala un libretto del Nabucco, l'opera protagonista della serata. Ettore (Elia Marangon) e Greta (Valentina Ghelfi) si lanciano in un piano audace per recuperare la foto ancora nelle mani di Matteo (Danilo D'Agostino). Adelaide, invece, si presenta da Marcello con una richiesta che suona più come un ordine…