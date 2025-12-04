Il paradiso delle signore 10, trama 5 dicembre 2025: il gesto drammatico di Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 5 dicembre 2025

Caterina sorprende Fulvio, che si lascia andare all’emozione. Marcello è determinato a non rinunciare al matrimonio, mentre Rosa sembra disposta a riconsiderare la richiesta di Adelaide. Chiara si augura che il suo abito non risulti troppo vistoso, mentre Rebecca si rivolge a Ettore e Odile, chiedendo loro di ideare un capo capace di renderla unica e indimenticabile durante la serata della Prima della Scala. Matteo si accorge di aver smarrito la foto ricordo di sua madre. Intanto, dopo le rivelazioni di Odile, Adelaide prende una decisione drammatica… Seguici su Instagram.