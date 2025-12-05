Il paradiso delle signore 10, trama 9 dicembre: cosa succede dopo il gesto di Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 9 dicembre 2025
Il paradiso non va in onda lunedì 8 dicembre. Nella puntata di martedì 9, Odile (Arianna Amadei) si ritrova tormentata da un profondo senso di colpa in seguito al gesto estremo compiuto dalla madre. L’arrivo del periodo natalizio porta una ventata di speranza per Caterina (Iuliana Calcatinci) con delle buone notizie. Nel frattempo, Roberto (Filippo Scarafia) scopre che Mario (Piero Cardano) è tornato a Milano, riprendendo il suo vecchio lavoro al Circolo, e si affretta a cercare un confronto con lui, temendo che possa essere troppo tardi.
Dopo la sconfitta subita contro la Galleria Milano Moda con l’abito alla Scala indossato da una delle sorelle Brugnoli, Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) è determinato a ottenere una rivincita sui Marchesi. Intanto, Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e Marcello (Pietro Masotti) ricevono la visita inaspettata di Umberto (Roberto Farnesi)… Seguici su Instagram.