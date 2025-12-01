Il paradiso delle signore inizia alle 16.10, definitivo! | Trame 2 dicembre 2025

Con l’inizio di dicembre, Il paradiso delle signore cambia leggermente orario. Dopo un soddisfacente test effettuato qualche settimana fa, diventa ufficiale il nuovo orario della fiction daily di Rai 1, che da ora in poi avrà inizio alle 16.10 o poco più, subito dopo il Tg1 (spostato a sua volta alle 16). Grazie a tale modifica, diminuiranno i minuti di sovrapposizione del Paradiso con La forza di una donna e ci sarà un miglior traino verso Vita in diretta di Alberto Matano.

Detto questo, vediamo insieme cosa accadrà al Paradiso nella puntata di martedì 2 dicembre:

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 2 dicembre 2025

Rosa e Marcello stanno pianificando il loro matrimonio con entusiasmo. Nel frattempo, la decisione di Adelaide di escludere Barbieri dal Circolo crea un forte contrasto tra Marta e Odile. Mimmo è costretto a lasciare il suo appartamento, ma Johnny ha già escogitato una soluzione che possa andare bene per entrambi.

Caterina si prepara ad assistere alla Prima della Scala insieme al padre, e Delia si offre di aiutarla nella scelta del vestito ideale. Sulla scrivania di Ettore compare una vecchia foto di famiglia, consegnata il giorno precedente da Matteo a Odile con l’incarico di farla arrivare a Marchesi. Tuttavia, Greta prende una decisione drastica: quella foto deve scomparire. Seguici su Instagram.