Io sono Farah, anticipazioni 10 dicembre 2025 (ore 14 e mezzanotte)

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 (ore 14 e mezzanotte)

Mentre la polizia trattiene Kaan, Farah si ritrova ad affrontare Bekir che tenta di ucciderla. La donna reagisce e riesce a ferirlo gravemente per autodifesa. Nel frattempo, Tahir e Mehmet discutono su come escludere Farah dall’indagine sull’omicidio per evitare che venga costretta a testimoniare. Mehmet insiste sul fatto che Tahir dovrà fornirgli prove concrete che colleghino Kaan all’omicidio di Alperen per portare avanti il piano.

Preoccupato per l'assenza di Bekir al commissariato insieme al resto della famiglia, Tahir si precipita a casa Akinci. Lì trova Farah sotto shock e Bekir che giace immobile, apparentemente senza vita. Tuttavia l'uomo respira ancora e, una volta ripresa dalla confusione, Farah confessa di averlo accoltellato per difendersi. Dopo aver prestato le prime cure all'uomo, Farah e Tahir chiamano i soccorsi e fuggono verso un luogo sicuro. Nel frattempo, durante l'interrogatorio di Kaan, Mehmet sorprende tutti presentando quella che sembra essere l'arma del delitto, con le impronte del ragazzo sopra…