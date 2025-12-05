Io sono Farah, anticipazioni 12 dicembre 2025 | Puntata in prima serata

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di venerdì 12 dicembre 2025

Mehmet cena con Bade e giunge alla conclusione che la famiglia Akinci potrebbe essere coinvolta nell’omicidio di Alperen. Questo lo porta a chiedere a Ilyas di ottenere i tabulati telefonici di tutti i membri della famiglia per approfondire le indagini. Nel frattempo, Farah decide di accettare l’offerta di Vera e si presenta il giorno successivo a casa sua. Vera convince Ali Galip a promettere alla donna che non le sarà fatto alcun male. Nonostante il suo disappunto, Ali Galip cede alla richiesta della moglie.

Tahir, testimone della scena, cerca di dissuadere Farah dal fidarsi di queste persone, insistendo sul fatto che sono pericolosi. Tuttavia, per Farah, questa sembra l’unica possibilità per rimanere in Turchia. Tahir allora le propone di sposarlo, così potrà richiedere la cittadinanza. Durante la loro discussione, la polizia arriva per arrestare Kaan. Tahir cerca inutilmente di far fuggire Farah, ma Bekir riesce a trattenerla. L’intera famiglia si reca quindi al commissariato.

Hamza è furioso con Mehmet, accusandolo di agire basandosi esclusivamente su sospetti. Mentre la polizia trattiene Kaan, Farah si ritrova ad affrontare Bekir che tenta di ucciderla. La donna reagisce e riesce a ferirlo gravemente per autodifesa. Nel frattempo, Tahir e Mehmet discutono su come escludere Farah dall’indagine sull’omicidio per evitare che venga costretta a testimoniare. Mehmet insiste sul fatto che Tahir dovrà fornirgli prove concrete che colleghino Kaan all’omicidio di Alperen per portare avanti il piano.

Preoccupato per l'assenza di Bekir al commissariato insieme al resto della famiglia, Tahir si precipita a casa Akinci. Lì trova Farah sotto shock e Bekir che giace immobile, apparentemente senza vita. Tuttavia l'uomo respira ancora e, una volta ripresa dalla confusione, Farah confessa di averlo accoltellato per difendersi. Dopo aver prestato le prime cure all'uomo, Farah e Tahir chiamano i soccorsi e fuggono verso un luogo sicuro. Nel frattempo, durante l'interrogatorio di Kaan, Mehmet sorprende tutti presentando quella che sembra essere l'arma del delitto, con le impronte del ragazzo sopra…