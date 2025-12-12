Io sono Farah, anticipazioni 15 – 16 – 17 dicembre 2025

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata del 15 – 16 – 17 dicembre 2025

È il giorno del matrimonio e Farah è visibilmente agitata. Tahir, per tranquillizzarla, la accompagna in un atelier di abiti da sposa e le promette che non farà mai nulla che possa farla soffrire. Nel frattempo, Gonul, ricevuto l’indirizzo della cerimonia, decide di fare una sorpresa alla futura sposa e si fa accompagnare da Perihan. Altrove, Mehmet viene sospeso dal lavoro a causa dell’aggressione a Kaan.

Orhan avverte il figliastro del rischio di una possibile vendetta da parte di Ali Galip e ordina ai suoi uomini di organizzare un attacco alla proprietà del criminale. Un flashback rivela che Mehmet è figlio di Mustafa e Sevil, due amici di Orhan. Nel 1991, durante un tentativo di fuga da Ali Galip, Orhan e Vera trovarono rifugio proprio presso di loro.. Seguici su Instagram.